Bonne nouvelle, de nombreux travailleurs belges vont gagner plus en 2018: "Une augmentation qui peut varier entre 40 et 45 euros par mois"

Les salaires de nombreux travailleurs augmentent au premier janvier. Pourquoi et combien? Bernard Lobet a interrogé deux spécialistes pour le RTL INFO 7H sur Bel RTL.

Les travailleurs vont gagner plus en 2018. En effet, le tax shift et l'indexation devraient gonfler le salaire net de nombreux Belges à partir de janvier. Il y a trois possibles sources d’augmentation du salaire net en janvier pour les personnes, explique Philippe Ledent, économiste chez ING: "La première, c’est l’indexation. Au final, tout le monde est logé à la même enseigne à ce niveau-là, mais il se fait que pour un gros groupe de personnes, ça se passe en janvier. Deuxième source d’augmentation du salaire net, c’est l’accord interprofessionnel. La troisième source, c’est le tax shift, mais là évidemment, ça dépend de la situation de la personne et de la façon dont le secrétariat social va calculer ça et va déjà le traduire en salaire net dès le mois de janvier".





Entre 40 et 45 euros nets supplémentaires par mois

L’augmentation sera variable en fonction de la situation personnelle du travailleur, explique également Jean-Luc Vannieuwenhuyse, conseiller juridique au secrétariat social SD Worx: "S’il a des enfants à charge, et si le conjoint ou la conjointe exerce également une activité professionnelle, donc les montants d’augmentation de pouvoir d’achat seront différents. Tout le monde aura une augmentation qui peut varier entre 40 et 45 euros plus ou moins par mois".