Le prix des maisons a baissé à Londres l'an dernier, une première depuis 2009

(Belga) Le prix moyen des maisons à Londres a diminué de 0,5% en 2017, rapporte jeudi la société Nationwide. C'est la première fois depuis 2009 qu'une telle baisse est constatée. Londres est traditionnellement un des marchés immobiliers les plus chers d'Europe mais l'attractivité de la capitale britannique a diminué avec la perspective du Brexit.

Dans l'ensemble du Royaume-Uni, le prix moyen des maisons a par contre augmenté de 2,6% mais ce rythme de croissance est le plus faible depuis 2012, selon Nationwide. Le groupe spécialisé dans les prêts hypothécaires s'attend à ce que l'année 2018 reste difficile et s'accompagne, peut-être, d'un nouveau recul des prix immobiliers à Londres. En 2016, les prix des maisons avaient encore gonflé de 4,5% au Royaume-Uni. De nombreuses incertitudes planent depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne. L'avenir de la City en tant que centre financier s'est notamment assombri. Et la baisse de la livre a provoqué une hausse de l'inflation, qui rogne le pouvoir d'achat des Britanniques. Le gouvernement de Mme May a toutefois annoncé une baisse des droits d'enregistrement pour certaines catégories de biens. (Belga)