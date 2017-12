Les distributeurs de billets dans les supermarchés, c'est bientôt fini: voici pourquoi

Les distributeurs de billets installés dans les supermarchés disparaîtront le 2 janvier. En cause, la nouvelle réglementation sur les transports de fonds.

A partir du 2 janvier 2018, tous les supermarchés disposant d'un distributeur de billets de banque devront, sous peine d'amende, se plier aux nouvelles règles en la matière, établies par décision ministérielle. Le transport d'argent du coffre vers les distributeurs devra ainsi dorénavant être réalisé par une société spécialisée dans les transports de fonds, même quand ce service se situe à quelques mètres des caisses, regrettent les professionnels du secteur de la distribution, qui se voient dès lors contraints de stopper ce service par crainte d'amendes salées.





"Nous permettrons donc à nos clients de retirer de l'argent aux caisses"



"Forcément, nous ne sommes pas agréés comme transporteurs de fonds. Sous peine d'amende, nous avons dû arrêter ce service. Et pour faire face à l'arrêt de ces distributeurs, nous permettrons donc à nos clients de retirer de l'argent aux caisses", explique Anne-Lise Bouffioux, responsable de la communication du Groupe Mestdagh dans les colonnes de Sudpresse.





25.000€ d'amende



Les supermarchés qui ne respectent pas les nouvelles mesures s'exposent à des amendes de 25.000 euros. La société YourCash, qui place ces machines, s'oppose également à cette décision qui lèse commerçants et clients et est d'ailleurs en procès avec l'État belge.