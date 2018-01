Près de 26 millions levés pour les arts de la scène via le tax shelter

(Belga) Selon le SPF Finances, près de 26 millions d'euros ont déjà été levés en faveur des arts de la scène via le mécanisme du tax shelter, rapporte l'Echo mardi.

Ce système d'incitant fiscal a été étendu aux arts de la scène en février dernier. Avec succès, selon le quotidien, qui a appris du SPF Finances que 1.061 conventions-cadres ont été notifiées auprès de sa cellule Tax shelter et que le montant de fonds déjà levés en 2017 en Belgique pour les arts de la scène affichait 25,96 millions d'euros (chiffre arrêté au 22 décembre dernier). Trois quarts de ces fonds (20,57 millions) ont bénéficié à des projets qui ont fait l'objet d'une demande en Communauté flamande et un quart (5,39 millions) côté Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce total ne concerne que les dossiers ayant déjà achevé toute la boucle administrative. Si les échos semblent positifs, le milieu regrette que le mécanisme se limite au financement des spectacles, pas à les faire tourner ici et à l'étranger ou à soutenir les arts de la scène entre deux créations, note L'Echo.