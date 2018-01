Que nous réserve 2018 sur le plan économique ? Peut-on espérer la création d'emplois ?

Les économistes ont leur petite idée et il se trouve qu'ils sont plutôt optimistes. Les perspectives sont bonnes.

"Si on regarde 2018, le baromètre économique serait plutôt à l’amélioration", assure ce mardi matin l'économiste Philippe Ledent, au micro de Bernard Lobet pour Bel RTL.

"On a vu que 2017 a été une année de reprise économique, certainement dans la zone euro, et à priori on a peu de raisons de penser que cela devrait s’inverser brutalement en 2018", estime-t-il.

Selon Philippe Ledent, une embellie économique se traduit de manière la plus concrète par davantage d’emplois. "Là aussi, il ne faut quand même pas oublier que 2016 et 2017 ont été de très bonnes années en matière d’emplois et donc, si l’amélioration se poursuit, et bien en 2018 on peut continuer à voir des créations d’emplois. C’est la façon la plus concrète d’imaginer une reprise économique", conclut l’économiste.