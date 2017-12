Recettes fiscales: les Finances s'attendent à un surplus de 400 à 800 millions

(Belga) Selon des prévisions émises par l'administration des Finances en réponse à une demande du ministre Johan Van Overtveldt (N-VA), les recettes fiscales de cette année devraient dépasser de 400 à 800 millions d'euros l'objectif du gouvernement Michel, écrivent L'Écho et De Tijd mardi.

Cela correspond à une évolution des revenus fiscaux meilleure que prévue, qui pourrait avoir pour conséquence, selon le ministre, de maintenir le déficit budgétaire de cette année sous la barre du 1% de PIB. Parmi les causes des bons chiffres des 11 premiers mois de l'année, une augmentation des paiements d'impôts anticipés des entreprises et indépendants, qui serait liée à une augmentation des amendes. L'évolution favorable de la croissance économique, qui conduit à une hausse des revenus et à une reprise de confiance du consommateur, a aussi fait grimper les recettes de la TVA et des accises. (Belga)