TEC et SNCB vont lancer un 'City Pass' à Liège et Charleroi en juin prochain

(Belga) Un nouveau billet intégré pour les usagers de la SNCB et du TEC à Liège et à Charleroi sera lancé en juin 2018, selon les informations obtenues par L'Echo jeudi.

Le conseil d'administration des deux transporteurs publics vient de valider la mise en place d'un billet intégré permettant de passer du bus au train (et vice versa) dans un périmètre déterminé pour le prix d'un abonnement. "L'objectif est de faire la promotion de l'intermodalité et d'élargir l'offre de transport public dans les deux bassins", a commenté Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. Le nouveau produit baptisé City Pass sera disponible à partir de juin 2018, pour un prix variant de 25 à 60 euros par mois. Ce billet intégré couvrira une zone de 22 gares à Liège et 24 gares à Charleroi ainsi que des pôles d'emplois importants. Les deux entreprises visent surtout la clientèle cible des automobilistes et espèrent convaincre 115.250 d'entre eux de délaisser la voiture pour le bus et le train. (Belga)