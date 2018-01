Voici comment acheter des produits de luxe à moindre coût en ces premiers jours de janvier

Bonnes affaires en vue dans votre assiette. Des homards, huîtres et autres produits de luxe qui n'ont pas été écoulés pour le réveillon de la Saint-Sylvestre sont aujourd’hui vendus à prix réduits. Amélie Schildt et Thomas Kinet sont allés faire un tour dans un magasin pour s’en rendre compte pour le RTLinfo 13H.

Pour Joseph et son épouse, ce mardi matin, c’était la chasse aux bonnes affaires dans les grandes surfaces. Ils étaient à la recherche de produits de fête soldés, histoire de prolonger le réveillon. "J’ai déjà trouvé du saumon, de la sauce de saumon, à la boucherie on a trouvé des choses en promotion", a expliqué Joseph.





Eviter le gaspillage



Au lendemain du jour de l’an, il y avait peu d’invendu dans ce magasin de la région bruxelloise, mais quand même quelques aubaines, notamment des mises en bouche à -30%, du foie gras à poêler à -50% et des huîtres à moitié prix.



Avec une gestion des stocks de plus en plus précise, le supermarché veut éviter de gaspiller. "Nous nous efforçons de faire en sorte que notre maîtrise du flux de marchandises soit la plus juste possible par rapport au flux client, et surtout nous essayons d’anticiper les éventuels surstocks pour que le client puisse en bénéficier lorsqu’il a vraiment envie de consommer ces produits", a assuré René Glesmer, directeur de l’hypermarché Cora.



Pour les clients, après la folie des courses d’avant fête, place à l’observation minutieuse des rayons afin de dégoter la meilleure affaire.