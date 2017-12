Wall street, en baisse, lestée par le secteur technologique

(Belga) Wall Street a terminé en recul mardi, la baisse d'Apple accélérant le déclin des valeurs technologique: le Dow Jones a perdu 0,03% et le Nasdaq 0,34%.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a reculé de 7,85 points à 24.746,21 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 23,71 points à 6.936,25 points. L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,11%, ou 2,84 points, à 2.680,50 points. "Nous observons une poursuite de la rotation des indices où les valeurs technologiques baissent alors que la grande distribution avance", a indiqué Maris Ogg de Tower Bridge Advisors. Les valeurs de la technologie regroupées au sein de l'indice S&P 500 ont accusé la plus lourde baisse de l'indice élargi (-0,70%), emportant plusieurs grands noms tels que Facebook (-0,68%), Netflix (-1,15%) ou Twitter (-0,82%). Ces valeurs ont été également tirées vers le bas par les déboires d'Apple (-2,54%). La marque à la pomme a reculé après la publication d'informations dans la presse taïwanaise évoquant des anticipations de ventes de l'iPhone X à 30 millions de téléphones au premier trimestre 2018, contre 50 millions lors de précédentes estimations du géant américain. Ces informations de presse mettent en lumière "la baisse par plusieurs analystes des prévisions d'expéditions d'iPhone X pour le premier trimestre, sous l'effet d'une demande tiède", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. Le cabinet américain CIRP a justement évoqué dans une note publiée mardi "la déception" qu'ont pu représenter les ventes lors du mois de lancement de l'iPhone X, représentant 30% des ventes totales d'iPhone aux Etats-Unis. "En se basant sur toute la publicité autour du produit lors de son lancement, nous supposons une déception, l'iPhone X ayant représenté moins du tiers des ventes américaines" d'iPhone, a écrit le Consumer Intelligence Research Partners. A l'inverse, le secteur de l'énergie au sein du S&P a affiché une forte hausse (+0,82%), aidé par un prix du pétrole américain au plus haut depuis deux ans et demi. Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,471% contre 2,481% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans baissait à 2,819% contre 2,831% vendredi. (Belga)