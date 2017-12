Wall Street termine en hausse, les volumes d'échanges au plancher

(Belga) Wall Street a terminé en hausse mercredi, les volumes échangés ayant dans le même temps atteint des plus bas annuels en raison des fêtes: le Dow Jones a gagné 0,11% et le Nasdaq 0,04%.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a pris 28,09 points à 24.774,30 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 3,09 points à 6.939,34 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,08%, ou 2,12 points, à 2.682,62 points. "La journée a été très calme sur les marchés", a réagi Jack Ablin de BMO Private Bank, ajoutant que "les volumes observés sur le Dow Jones (mercredi) ont été les plus faibles de l'année après la journée qui a suivi Thanksgiving". Mardi, les échanges avaient déjà été de "50% inférieurs à leur moyenne sur les 30 derniers jours" sur le S&P 500, selon Wells Fargo. Peu d'acteurs de marché sont présents, cette semaine suivant le week-end prolongé de Noël et précédant le réveillon du nouvel an. "Les investisseurs présents en ce moment sont principalement ceux qui effectuent des arbitrages sur leurs portefeuilles avant la fin de l'année", a estimé M. Ablin. Wall Street s'est repris mercredi "suite au repli observé la veille", selon Kate Warne d'Edward Jones, les valeurs technologiques reprenant un peu du terrain perdu la veille, à l'image de Facebook (+0,93%) ou Microsoft (+0,36%). (Belga)