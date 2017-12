"La ligne ferroviaire de Namur-Dinant perturbée": que s'est-il passé ce matin à Jambes ?

"Suite au suicide d'une personne entre Jambes et Namur, la ligne ferroviaire de Namur-Dinant est perturbée. Les policiers et ambulances sont sur place. Les trains sont à l'arrêt", signale Xavier ce samedi matin peu après 9h via notre bouton orange Alertez-nous. "Circulation à l’arrêt sur la ligne Namur-Dinant suite à un accident de personne", indique un peu plus tôt Julien.

Selon la SNCB, un "accident de personne" s'est en effet produit à Jambes ce matin. Vers 9h30, la "situation a été rétablie", mais des retards restent possibles sur la ligne.