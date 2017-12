Anne-Marie a disparu depuis hier matin: l'avez-vous vue?

À la requête du Parquet de Liège, la police nous demande de diffuser cet avis de disparition.

Le samedi 23 décembre 2017 entre 08h00 et 08h30, Anne-Marie Bastin, une femme âgée de 82 ans, a été vue pour la dernière fois dans la rue Sainte-Véronique à Liège. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.



Anne-Marie Bastin mesure 1m60 et est de corpulence moyenne. Elle a les cheveux courts gris et elle porte des lunettes. Elle se déplace difficilement. Au moment de sa disparition elle portait un manteau beige, type anorak, avec de la fourrure sur la capuche. Elle portait également un sac banane noir.



Si vous avez vu Anne-Marie Bastin ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.