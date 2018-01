Deux ans de prison requis à l'encontre d'un des suspects des émeutes du 11 novembre

(Belga) Le parquet a requis vendredi une peine de deux ans de prison, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, à l'encontre d'un jeune homme de 19 ans prévenu pour avoir pris part aux émeutes du 11 novembre dernier dans le centre de Bruxelles. Il doit répondre de rébellion, de vol, de destruction de biens mobiliers et de port d'armes prohibées.

Le parquet a estimé que le prévenu était coupable d'avoir pillé un "night-shop" lors des émeutes sur le boulevard Anspach à Bruxelles, le 11 novembre dernier. Pour le parquet, le prévenu est tout simplement parfaitement identifiable sur les images de caméras de vidéo-surveillance. L'intéressé, lui, nie toute implication dans les faits. "J'étais bien dans le quartier mais ce n'est pas moi sur ces images", a-t-il dit. Le 11 novembre dernier, des rixes avaient éclaté dans le centre de Bruxelles, où de nombreuses personnes s'étaient rassemblées après la qualification de l'équipe nationale marocaine à la prochaine Coupe du monde de football. Les faits avaient impliqué quelque 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers. La police avait, les jours suivants, identifié plusieurs suspects. Elle avait également exhorté toute personne ayant filmé les scènes de violence à lui transmettre leurs images, dans le but d'encore identifier d'autres suspects. Par ailleurs, le rappeur bruxellois Benlabel avait été suspecté d'avoir incité à l'émeute sur Facebook. Il est soupçonné en tant qu'auteur ou co-auteur de menaces écrites et d'utilisation de moyens de communication électronique pour commettre des dommages. (Belga)