Homme mortellement poignardé à Bruxelles: connaissez-vous ces deux témoins?

À la requête du juge d'instruction à Bruxelles, la police nous demande de diffuser cet avis de recherche.

Le mardi 17 octobre 2017 vers 05h30 , une altercation entre deux hommes s'est déroulée au sein du café "MEMPHY'S" situé rue de Tournai à Bruxelles. La bagarre s'est poursuivie dans la rue où l'un d'entre eux sera poignardé et décèdera de ses blessures sur le Boulevard Maurice Lemonnier.





Deux témoins recherchés



Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs sont à la recherche de deux précieux témoins. Il est demandé à ces témoins de se manifester auprès des services de police. Le 1er témoin est probablement d?origine algérienne. Il est âgé d'environ 45 ans, est de corpulence mince et mesure environ 1m80. Le 2ème témoin est entré dans le café en compagnie de la victime. Il est d?origine africaine. Il porte des lunettes et une barbe. La discrétion est assurée.



Si vous reconnaissez ces personnes ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.