L'accident mortel à Machelen fait une deuxième victime

(Belga) L'accident de la route survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Machelen (Brabant flamand) a fait une deuxième victime. Un jeune homme de 17 ans a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le parquet de Hal-Vilvorde.

L'accident a eu lieu vers 22h30 jeudi au carrefour de la chaussée d'Haacht avec la Woluwelaan. Selon l'expert désigné par le parquet, le véhicule roulait à une vitesse inadaptée sur un parcours sinueux, à la suite de quoi la voiture a commencé à glisser et a percuté un ilôt central. Le véhicule a ensuite traversé la berme centrale avant de finir sa course contre un poteau de feux de signalisation. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule. Une jeune fille de 17 ans qui est morte sur le coup. Les deux autres occupants ont été grièvement blessés. L'un d'entre eux, un jeune homme de 17 ans, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. Le parquet n'a pas pu en dire plus sur l'état de santé du troisième passager. (Belga)