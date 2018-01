La Cour de cassation confirme la condamnation de l'ancien directeur de l'AS Eupen

(Belga) La Cour de cassation a confirmé, le 13 décembre dernier, la condamnation de Manfred Theissen, l'ancien directeur du club de football de l'AS Eupen, rapporte vendredi le Grenz-Echo.

La plus haute juridiction belge, la Cour de cassation, a confirmé, le 13 décembre dernier, la condamnation de Manfred Theissen, l'ancien directeur de l'AS Eupen, à une peine de 6 mois de prison avec sursis assortie d'une amende revue à la baisse de 500 euros - soit 5.000 euros - pour faux et usage de faux en 2011. Le 22 juin 2015, Manfred Theissen avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'Eupen de faux et usage de faux, dans le cadre d'un dossier qui opposait le club germanophone à l'Union belge de football (URBSFA). Le club de football avait pour sa part été acquitté. Pour ces faits, il avait écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis pour une durée de 5 ans. Cette peine était assortie d'une amende de 6.000 euros avec un sursis de 5 ans pour la moitié du montant. En juin 2017, la cour d'appel de Liège avait confirmé la culpabilité de l'ancien dirigeant du club mais la peine avait été revue à la baisse: 6 mois de prison avec sursis et 5.500 euros d'amende. Un jugement confirmé par la Cour de cassation qui a réduit l'amende de 500 euros. (Belga)