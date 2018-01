Les passagers d'une voiture ciblent un bus TEC à Seraing le soir du réveillon: une dame a été blessée au visage

Le réveillon du Nouvel An a tourné au cauchemar pour des passagers et un chauffeur du TEC Liège-Verviers ce dimanche soir. Vers 23h30, un bus de la ligne 53 a été la cible d'un projectile au niveau de la place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-Meuse (Seraing). Le projectile provenait d'un véhicule qui a croisé la route du bus.



Une vitre latérale a été brisée. Trois passagers se trouvaient à bord au moment des faits. Une passagère a été blessée au visage et emmenée à l'hôpital. Nous ne connaissons pas son état de santé exact.



"Une plainte a été déposée et le conducteur a bien entendu été pris en charge", nous a précisé Carine Zanella, porte-parole du TEC Liège-Verviers.



Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cet acte. Selon l'expert en balistique, le projectile ne proviendrait pas d'une arme à feu. Aucun autre renseignement n'est pour l'instant disponible sur le type d'arme utilisée.