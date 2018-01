Les preuves contre les suspects des émeutes de Bruxelles sont-elles trop légères? "Elles laissent toujours la place à un léger doute"

Le procès des émeutierrs du 11 novembre dernier a débuté ce vendredi à Bruxelles. Le parquet a requis de deux à trois ans de prison à l'égard de certains suspects devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, la plupart du temps sur base d'images de caméras de surveillance.

Notre journaliste Dominique Demoulin a fait le point sur ce premier jour de procès dans le RTLinfo 13h. "Les peines réclamées sont lourdes, pourtant les hommes qui comparaissent ici ne sont pas des habitués du Palais de Justice", a-t-elle indiqué.

Mais selon notre journaliste, le parquet veut "frapper fort". "Je vous rappelle que quelques jours après ces émeutes, d'autres ont éclaté au centre de Bruxelles".

Vu les éléments en possession des autorités, on peut également constater que le parquet veut également "frapper vite". "On est dans le cadre d'une procédure accélérée, et qui dit procédure accélérée dit enquête minimaliste. (...). On a un peu le sentiment qu'on s'est contenté des images des caméras de surveillance, des photos aussi qui sont toujours un peu floues et qui laissent toujours la place à un léger doute".

Le jugement sera connu le 2 février.