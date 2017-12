Marcelline, 81 ans, a disparu à Anderlecht et a besoin de soins médicaux urgents: l'avez-vous vue?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser cet avis de recherche.

Le samedi 23 décembre 2017 vers 11h30, Marcelline Steyaert, une femme âgée de 81 ans, a quitté la maison de repos "Ten Prins" située boulevard Prince de Liège à Anderlecht. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.



Marcelline Steyaert mesure 1m40 et est de corpulence forte. Elle a les cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait une veste foncée et un jean bleu. Cette personne a besoin de soins médicaux urgents.



Si vous avez vu Marcelline Steyaert ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.