Tempête à Nieuport: enquête ouverte après la chute d'une grue qui a fait un mort

(Belga) Le parquet de Flandre occidentale, division du Furnes, a ouvert une enquête après la chute d'une grue à Nieuport qui a fait un mort, mercredi. Une expert s'est rendu sur place afin d'étudier les circonstances de l'accident, a indiqué le procureur Filiep Jodts.

Une tempête a ébranlé une grue qui s'est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures, mercredi. Une victime de 73 ans a été découverte sous les gravats. La grue en question avait déjà menacé de s'effondrer le 12 novembre. Cinquante habitants avaient dû être évacués par précaution. Un bureau indépendant avait alors établi que la situation était à nouveau sûre et avait fourni les attestation de sécurité nécessaires. Le parquet ne s'était pas saisi de l'affaire, mais celui-ci a désormais demandé à obtenir les données sur cet incident. Quatre autres personnes ont été blessées lors de la chute de la grue, mais ne sont pas dans un état critique. Un autre bâtiment a été touché ainsi que des voitures. Le parquet a envoyé un expert sur les lieux afin de déterminer les causes de l'incident. (Belga)