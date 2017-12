Un couple attaqué par des individus masqués à Kleine-Brogel

(Belga) Un homme de 74 ans de Kleine-Brogel (Peer) et son épouse de 75 ans ont été attaqués samedi dans leur demeure par deux hommes masqués et armés à la recherche d'argent. L'un des voleurs était muni d'une hache. Il y a eu un affrontement, durant lequel le septuagénaire a reçu plusieurs coups. Il s'est ensuite muni de son pistolet à air, et a mis en fuite les deux hommes cagoulés.

L'homme a été admis à l'hôpital, son épouse était sous le choc. Les deux hommes ont pris la fuite. L'information a été diffusée par Het Belang van Limburg. La police et la justice mènent l'enquête. (Belga)