"Attention, c'est une véritable PATINOIRE sur Waterloo": appel à la prudence ce matin sur les routes wallonnes principalement

"Attention, c'est une véritable patinoire sur Waterloo", nous dit Frédéric via le bouton orange Alertez-nous. C'est appel à la prudence a été émis non seulement par l'IRM, qui a placé l'ensemble du pays en alerte jaune, excepté à la côte (pas d'alerte) et dans le sud du pays (alerte orange) en raison quelques centimètres de neige, qui tomberont principalement en Wallonie durant l'après-midi.





Attention aux plaques de glace

De leur côté, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, confirme que les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales: "Selon les dernières prévisions météorologiques, des températures négatives sont attendues cette nuit, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, des plaques de glace pourraient localement se former sur les routes", prévient un communiqué.





Conseils de prudence

Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police de la route recommandent à tous les usagers de rester prudents et vigilants, en particulier les poids-lourds, s’ils doivent emprunter la route, ce soir et cette nuit. "Il est également rappelé de bien vérifier l’état de son véhicule, d’adapter sa vitesse, d’éviter toute manœuvre brutale, de garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et de ne pas dépasser les épandeuses".