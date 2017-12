De timides éclaircies dans la grisaille

(Belga) Le ciel sera toujours fort couvert mardi avec quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés avec un vent de sud qui diminue légèrement, annonce l'IRM.

Les dernières pluies s'évacuent vers l'est et le temps devient variable à partir du littoral avec quelques averses mais également des éclaircies. Un peu de neige ou de neige fondante n'est pas exclu sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent de sud-ouest est modéré à assez fort en début de journée avec des pointes de 60 à 70 km/h. Il reviendra au sud l'après-midi et diminuant légèrement. Après une petite accalmie en soirée et en début de nuit, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne en donnant probablement quelques chutes de neige ou de neige fondante sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Minima de 0 à 2 degrés en Ardenne et de 3 à 5 degrés dans les autres régions. Mercredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou, en haute Ardenne, de neige fondante. Mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi, une perturbation nous atteindra depuis la mer du Nord avec des chutes de neige en Haute Belgique. Maxima entre 2 et 7 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, tournant vers le nord-ouest en soirée et augmentant à assez fort dans l'intérieur, et devenant même tempétueux à la mer.