Des orages de grêle s'abattent violemment sur la région de Liège (vidéo)

Durant la nuit de mardi à mercredi, des bourrasques de vent et de fortes pluies se sont abattues sur la région de Liège et ses environs. Vers 9h00 du matin, les pompiers dénombraient entre 70 et 80 interventions sur cette zone. Peu avant 9h30, des orages de grêle se sont déversés sur la Cité Ardente. Les intempéries auraient, selon les pompiers, provoqué de nombreux dégâts. Les services de secours feront un point dans le courant de la journée et fourniront plus d'informations.



Selon les photos et vidéos que vous nous avez envoyées via le bouton orange Alertez-nous, en quelques minutes, les rues se sont couvertes d'un manteau blanc.

La Ville de Liège a annoncé la fermeture de ses cimetières et de ses parcs pour ce mercredi 3 janvier. Il est par ailleurs fortement déconseillé de se promener aux alentours de ces zones à risques. Une évaluation se fera dans le courant de la journée afin de déterminer si ces mesures de sécurité doivent être prolongées ou non.