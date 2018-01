Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h attendues dans la nuit de mardi à mercredi

(Belga) Le vent soufflera fort dans les prochains jours et des rafales de 100 km/h, voire jusqu'à 110 km/h au littoral, sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi, annonce lundi l'IRM.

Ce lundi après-midi, il pleuvra encore abondamment par endroits. Les maxima varieront entre 4 et 7 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et autour de 8 degrés dans les autres régions. Dans le nord du pays, le vent sera d'abord modéré à assez fort avec des rafales de 50 km/h, puis provisoirement faible et variable avant de devenir modéré de secteur nord-ouest. Dans le sud-est, le vent modéré à généralement assez fort conservera un secteur sud toute l'après-midi, soufflant parfois en rafales de 70 km/h. Lundi soir, le ciel sera souvent couvert et il pleuvra sur de nombreuses régions. Durant la nuit, des éclaircies feront leur apparition depuis l'ouest et nous passerons en régime d'averses, prévoit l'Institut royal météorologique. Ces averses prendront la forme de pluie en plaine, de neige fondante en Ardenne et de neige en Hautes-Fagnes. Les minima oscilleront entre 0 et +4 degrés sur le relief, autour de +7 degrés à la côte et de +5 degrés ailleurs. Le vent continuera à soufflera assez fort de secteur ouest avec des rafales de 50 km/h dans les terres et de 60 km/h au littoral. Mardi matin, le soleil sera présent sur de nombreuses régions, sauf dans l'est du pays. Quelques averses de neige pourront même se produire en Hautes-Fagnes. Durant la journée, les champs nuageux envahiront la Belgique depuis le littoral et il pleuvra ensuite un peu partout. Des précipitations qui pourraient prendre un caractère hivernal sur les reliefs. Les maxima avoisineront les +2 degrés sur les hauteurs, +6 ou +7 degrés dans le centre et +10 degrés à la côte. Durant la nuit de mardi à mercredi, des pluies intenses envahiront à nouveau le territoire, donnant entre 5 et 10 litres/m2, tandis que le vent passera du sud au sud-ouest et deviendra fort avec des rafales de 100 km/h. Au littoral, il sera même très fort avec des pointes de 110 km/h. Mercredi, Eole continuera à souffler fort, avec des rafales de 60 à 90 km/h.