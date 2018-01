Des rafales de vent observées un peu partout en Wallonie et à Bruxelles: "Ça souffle très fort!"

La tempête Eleanor, qui a fait trois morts et un disparu en France depuis mercredi, laisse dans son sillage des villages inondés, des skieurs bloqués face au risque d'avalanches et des incendies exceptionnels en Corse, désormais maîtrisés. En Belgique, les dégâts sont bien plus faibles, mais des bourrasques de vent sont toujours signalées.

Plusieurs témoins observent des rafales de vent impressionnantes ce jeudi soir en Wallonie et à Bruxelles notamment. "Il y a encore énormément de vent à Soignies", nous dit-on via le bouton orange alertez-nous. "Il faut faire attention à Nivelles et ses alentours : il y a de très fortes rafales de vent !", nous écrit Nicolas. "Je me demande si la tempête Eleanor ne serait pas de retour, écrit Fabrice depuis Forchies-la-Marche. Je viens de sortir de chez moi et je m’aperçois qu’il y a des rafales de vent presque aussi intense qu’hier".

Max, lui, nous envoie une photo du sable ayant presque entièrement recouvert les poubelles publiques à la Panne. "Voilà l'état des poubelles ce jeudi, à cause du vent", écrit-il.







À Bruxelles, Patrick a pu photographier un arbre totalement déraciné. "Pourtant cet arbre est énorme, commente-t-il par téléphone . Peut-être était-il fragilisé? C'aurait pu être dangereux en tout cas. Je pense qu'il est tombé hier (mercredi, ndlr)".











Que dit l'Institut royal de météorologie?

Du côté de l'Institut royal de météorologie, un avertissement concernant le vent a bien été émis. Il s'étend de ce jeudi à 19h à ce jeudi 21h. De plus, il est de faible niveau dans tout le pays, à l'exception de la Côte, où il est de niveau supérieur. L'IRM prévoit des rafales allant jusqu'à 80 km/h au littoral.



Des débordements possibles en raison de la pluie

En ce qui concerne la pluie, un signalement a également été émis. Il prend cours de jeudi à 19h et se termine à 20h. "Nous prévoyons dans le sud par endroits jusqu'à 10-25 mm de pluie. Quelques problèmes locaux ne sont pas à exclure tenant compte de la saturation du sol", indique l'IRM, ce qui corrobore les observations d'Angélique, qui avertit via alertez-nous que "La Semois est sortie de son lit et commence à visiter Bouillon".