Encore de la pluie avant un temps plus sec

(Belga) De la pluie est encore attendue jeudi après-midi, avant le retour d'un temps plus sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera très doux, avec des maxima compris entre 9 et 13 degrés.

Un temps plus sec est attendu après la pluie, avec quelques éclaircies dans l'ouest puis le centre du pays. Le vent restera soutenu, des rafales atteignant 70 à 80 km/h au littoral. En soirée, des éclaircies sont encore prévues avant de nouvelles précipitations depuis l'ouest durant la nuit, sous des minima de 3 à 8 degrés. Vendredi, de nombreux champs nuageux, parfois porteurs d'averses, chargeront le ciel. Les températures oscilleront autour de 6 degrés en Ardenne et de 9 à 10 degrés en plaine. Le vent, de secteur sud-ouest à ouest, sera modéré à assez fort à la mer mais diminuera en cours de journée. De l'air plus frais arrivera progressivement samedi, accompagné d'une nébulosité abondante et parfois de petites pluies ou bruines. (Belga)