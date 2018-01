Image impressionnante à Tervuren: un arbre tombe sur une maison et défonce la toiture (vidéo)

La tempête Eleanor a durement touché la Belgique cette nuit et ce matin. Des vents très violents et d'intenses épisodes de pluie se abattus sur notre pays. Les pompiers des différentes provinces ont dû répondre à de nombreux appels, notamment pour des arbres déracinés tombés sur la chaussée, des toitures envolées, des inondations etc. A Tervueren, près de Bruxelles, nos confrères de VTM ont filmé des images impressionnantes d'un arbre déraciné qui s'est abattu sur une habitation, provoquant d'importants dégâts à la toiture. Par miracle, on ne déplore pas de blessé, mais deux pièces de la maison ont été endommagées.