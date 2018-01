Intempéries - La tempête Eleanor complique la lutte contre les incendies en Corse

(Belga) Les vents associés à la tempête Eleanor ont compliqué mercredi la lutte contre les incendies en Corse, où de nouveaux départs de feu ont été constatés en journée et en soirée. Tous les vols au départ et à destination des aéroports de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés, et 9.500 foyers restaient privés d'électricité à la nuit tombée mercredi soir, selon la préfecture de Haute-Corse. L'essentiel des foyers concernés se trouvent en plaine orientale, sur la côte est de la Haute-Corse.

Un incendie s'était déclaré mardi matin déjà à Saint-André-de-Cotone. Il avait brûlé, mercredi soir, plus de 500 hectares, selon un communiqué du préfet. Un deuxième foyer s'est déclaré mercredi soir, menaçant le village de Chiatra dont des habitants ont été évacués, notamment pour passer la nuit à la salle des fêtes de San-Giuliano, non loin. Au moins cinq habitations ont été touchées, et une personne a été emmenée en ambulance, brûlée aux membres inférieurs. Si la vigilance orange "vent" reste d'application en Haute-Corse jusqu'à 4h00 jeudi matin, il est attendu que les vents se calment quelque peu durant la nuit, indique la préfecture. 120 travailleurs d'EDF devraient s'ateller dès 7h00 jeudi matin à rétablir l'électricité des milliers d'habitations affectées.