Intempéries: les cours d'eau wallons devraient revenir à des niveaux normaux durant le week-end

(Belga) Certains cours d'eau des provinces du Luxembourg, de Namur et de Liège restaient en phase de pré-alerte de crue vendredi en fin d'après-midi mais la situation devrait se normaliser au cours du week-end, indique la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DG) du Service public de Wallonie. L'Institut royal météorologique (IRM) annonce encore des précipitations pour les journées de samedi et dimanche mais elles devraient toutefois rester sans conséquence pour le niveau des eaux.

La Haute Lesse, la Semois et la Chiers (province du Luxembourg) restent en pré-alerte de crue, comme l'Amblève et l'Ourthe Inférieure en province de Liège et la Meuse en province de Namur. Si les cours d'eau sont généralement stabilisés, "le niveau de la Meuse monte encore à son entrée en Belgique; cependant, cette hausse est compensée par la Lesse en aval de Dinant", explique Paul Dewil, directeur du centre de crise wallon. L'IRM prévoit en outre des averses pour le week-end, qui arroseront notamment le sud-est du pays dans la journée de samedi. Les précipitations ne devraient cependant pas excéder les 5 mm, un élément positif selon M. Dewil. "L'amélioration est progressive car la baisse des niveaux d'eau est très lente", expose-t-il. "La neige annoncée par endroits pour dimanche est également une bonne chose car elle ne se retrouve pas directement dans les cours d'eau et fait tampon." Les effets de la décrue devraient donc se faire sentir dans l'après-midi de samedi ou dimanche. (Belga)