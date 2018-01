Intempéries - Pas encore de retour généralisé à la normale pour les niveaux des cours d'eau en Wallonie

(Belga) Le retour à la normale pour les niveaux des cours d'eau en Wallonie n'était pas encore généralisé, a-t-on appris samedi soir auprès de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques (DG) du Service public de Wallonie. La Haute Lesse (province de Namur), la Semois et la Chiers (province du Luxembourg) restaient en effet en pré-alerte de crue mais la situation pourrait se normaliser dimanche voire lundi.

"La situation s'améliore petit à petit", assure Paul Dewil, directeur du centre de crise wallon. Si la phase de pré-alerte est toujours active pour les Moyenne et Basse Semois, elle a par contre été levée pour la Haute Semois à la suite de précipitations moins abondantes qu'annoncé, explique-t-il. Un phénomène qui devrait se reproduire la nuit prochaine et demain, selon lui. Le débit de la Semois reste malgré tout élevé, précise Paul Dewil, pour qui il n'est pas impossible que la phase de pré-alerte concernant ce cours d'eau soit levée ce dimanche. "Il faut encore un tout petit peu de temps." En province de Namur, les niveaux de la Haute Lesse ont bien baissé après avoir atteint le seuil d'alerte en milieu de semaine. La Haute Meuse oscille, elle, autour du débit actuel, qui la place en phase de pré-alerte. Si une amélioration en la matière devait intervenir, cela se fera plutôt lundi, prédit le directeur du centre de crise wallon. Enfin, en province de Liège, où l'Amblève et l'Ourthe Inférieure étaient encore en phase de pré-alerte vendredi soir, la décrue est généralisée. (Belga)