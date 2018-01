Juste après le Nouvel An, Geoffrey est surpris par la lune dans le ciel: "Elle est super brillante, pourquoi?"

Durant cette nuit de passage de l'An, Geoffrey a remarqué quelque chose de différent dans le ciel. "La lune est super brillante, pourquoi?", nous a-t-il envoyé via notre bouton orange Alertez-nous vers 00h30 avec une photo.



Précisons d'emblée qu'il ne s'agissait pas encore de la pleine lune, mais plutôt d'une lune croissante dont 96% du disque était visible.



Si le satellite de la Terre vous a semblé plus brillant ou légèrement plus grand que les autres nuits, c'est parce qu'une super lune est annoncée pour le soir de ce 1er janvier 2018.





C'est quoi une super lune?



La distance entre la Terre et la Lune varie chaque mois entre 356.410 km et 406.740 km du fait de l'excentricité orbitale de la Lune. Quand la distance entre la Terre et la Lune est à son minimum, on dit que la Lune est à son périgée. Lorsque la distance est à son maximum, on dit que la Lune est à son apogée.



Le terme de super lune a été proposé en 1979 par l'astrologue Richard Nolle pour désigner de façon plus populaire ce phénomène où une pleine ou nouvelle lune coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre.



Les moments où la Lune est à son périgée ne sont pas si exceptionnels que ça. Ils sont même fréquents. Par exemple, cela a été le cas le 3 décembre 2017, c'est le cas pour ce 1er janvier 2018, et le phénomène se reproduira le 31 janvier 2018.





Comment l'observer?



Tout d'abord, rappelons que oui, le diamètre de la lune dans le ciel pourra sembler légèrement plus grand que lors des autres lunaisons, mais cette variation de diamètre apparent n'est pas évidente à percevoir à l'œil nu.



Ensuite, rappelons également que la brillance et la taille que nous percevons dépendent aussi des conditions atmosphériques. Celles-ci influencent en effet la façon dont la lumière se répand dans l'atmosphère.



Vous pouvez toujours essayer d'observer notre satellite. Le mieux serait d'utiliser un téléobjectif adapté. Ensuite, suivez les règles de base: trouvez un point de vue surélevé, et surtout qui se trouve dans une zone qui n'est pas polluée par les lumières humaines (maisons, lampadaires, spots, etc.).



Si vous en avez le courage, restez éveillé jusqu'à 3h24 mardi matin, moment où la lune sera pleine.



Dernier point: reste à espérer que les nuages ne jouent pas les trouble-fêtes. Selon l'Institut royal météorologique, ce soir le ciel sera souvent couvert et il pleuvra sur de nombreuses régions. Durant la nuit, des éclaircies devraient cependant faire leur apparition depuis l'ouest. Il y a donc encore de l'espoir.





Pour en savoir plus



Si vous souhaitez en savoir plus sur ce phénomène, il y a bien sûr Wikipédia, mais aussi le blog de Guillaume Cannat, qui a fait le point sur certains mythes de la "super lune". De nombreux blogs de passionnés existent également sur les phénomènes liés à la lune.