La Belgique balayée cette nuit par une tempête, et ce n'est pas fini: "La porte de la cave s'ouvrait, on aurait dit une mini-tornade"

Des vents très violents, comme prévu, ont balayé notre pays la nuit de mardi à mercredi, dès 20h selon les régions. Les conséquences sont matérielles uniquement, et limitées principalement à des chaussées encombrées.

Comme prévu, des vents violents, de puissantes rafales accompagnées de pluies intenses ont perturbé la nuit de nombreuses personnes, entre mardi et mercredi. Une tempête traverse en ce moment lentement la Belgique, faisant tomber des arbres sur la route, inondant certaines portions, privant des villages d'électricité.

L'alerte orange est toujours d'actualité pour le vent, jusque 20h ce soir, selon les régions. Il faut donc encore s'attendre à des rafales de 90 à 120 km/h sur l’intérieur des terres, tandis qu'en mer, le vent est de force 9 à 10 (forte tempête). L'IRM, l'Institut royal météorologique, maintient une alerte jaune pour la pluie, jusque 14h.





"D'un seul coup"

Des conditions climatiques très impressionnantes qui ont réveillé notamment Geneviève, cette nuit à Houdeng-Aimeries. "C'est venu d'un seul coup. Il pleuvait, il y avait du vent, mais on le savait, c'était prévu. Mais soudainement, il y a eu un de ces vacarmes. Ça a duré environ 45 minutes. Avec le vent, la porte de la cave s'ouvrait. Ma fille a eu peur, on aurait dit une mini-tornade. Le vent tournoyait. Rien que le bruit, c'était impressionnant. Et la pluie ! Des trombes !".

Vous êtes nombreux à signaler des dégâts causés par cette nuit et cette matinée chahutée. Soyez très prudent sur la route, car vous devriez croiser ce matin: des arbres, des branches, des zones sous eaux, des poubelles perdues, etc.

Les parcs et cimetières en région bruxelloise sont fermés jusqu'à jeudi. Depuis 22h, le bois de la cambre est fermé à la circulation, à Bruxelles. Le 1722 est ouvert. C'est le numéro à composer en cas d'inondation ou de problème lié à la tempête.