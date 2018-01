La matinée de mercredi toujours en alerte orange aux vents violents, alerte jaune ensuite

(Belga) L'ensemble du territoire est toujours classé en vigilance orange aux vents violents mercredi matin, indique l'Institut royal météorologique. En fin de matinée, les différentes provinces passeront ensuite en alerte jaune. Dans le sud du pays, des précipations abondantes atteignant jusqu'à 20-40mm sont par ailleurs attendues.

"L'avant-midi (mercredi) restera très venteux", prévient l'IRM. Dans l'intérieur du pays, le vent soufflera avec une force de 6 ou 7 et, à la Côte, il s'agira d'un vent de force 7 ou 8. Les rafales pourraient encore atteindre entre 90 et 110 km/h sous les fortes averses. Localement, des averses intenses et orageuses seront possibles. Celles-ci pourront être à l'origine de violentes bourrasques. En mer, le vent atteindra force 9 (tempête) à 10 (forte tempête), de secteur sud-ouest à ouest. Le code orange indique qu'"un vent très fort avec des rafales encore plus fortes" sont attendus. "La vitesse du vent et des rafales est exceptionnellement élevée au-dessus des terres. Ce vent très fort avec des rafales rend la marche pénible face au vent, les arbres sont fortement secoués et des gros arbres peuvent être renversés, des branches peuvent se briser et des dégâts sérieux peuvent être occasionnés aux habitations." L'IRM appelle donc à la plus grande prudence. L'alerte jaune correspond, quant à elle, à des rafales d'une certaine puissance capables d'occasionner des dégâts mineurs aux habitations, comme des glissements de tuiles ou des dommages aux cheminées. Jusqu'à jeudi soir, l'IRM prévoit en outre dans le sud du pays jusqu'à 20-40mm de pluie. Etant donnné la saturation du sol en de nombreux endroits ainsi que les pré-alertes de crue pour les provinces de Namur et Luxembourg, des problèmes locaux ne sont pas à exclure. Enfin, mercredi après-midi, vers 14h00, les prévisions de l'IRM annoncent une marée haute importante à Ostende. La promenade sur les estacades est dès lors déconseillée. Des marées importantes sont également prévues dans les zones de l'Escaut sensibles aux marées, à Anvers notamment.