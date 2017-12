Verglas et chutes de neige: attention aux routes glissantes sur l'ensemble du pays

Ce jeudi, des flocons tombent principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, il faut s'attendre à une couche de quelques centimètres de neige fraîche. Soyez prudents si vous prenez la route, glissante à certains endroits. Il y a eu plusieurs accidents ce matin en Wallonie. Et l'IRM prévoit un risque de verglas sur l'ensemble du pays.

"Prudence à tous ceux qui doivent prendre la route ce matin. De notre côté, ça commence à tenir !", prévient tôt ce jeudi matin une habitante d’Ohey, dans la province de Namur via notre bouton orange Alertez-nous. "Attention, il neige à Fléron et 0 degré", alerte un second internaute. "Un petit réveil en douceur avec des avalanches sur mon toit à Theux", se réjouit un peu plus tard Marilyn.



Ce matin, la neige est tombé principalement dans l’est et le nord-est du pays. On prévoit d’importantes chutes de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, une couche de quelques centimètres de neige fraîche est attendue. Les maxima sont compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte. Les températures devraient chuter cette nuit.



Les routes seront glissantes sur l'ensemble du pays

L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune au verglas sur l'ensemble du pays pour la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte concerne les provinces de Liège, Namur et Luxembourg dès midi, tandis que les autres provinces seront touchées en soirée, à l'exception de la côte.



Des plaques de glace et de neige rendent les routes localement glissantes en Ardenne et la situation devrait s'étendre à l'ensemble du pays la nuit prochaine. Les premières précipitations tomberont vendredi sous forme de neige en Wallonie. L'IRM conseille dès lors aux automobilistes de garder leurs distances et de limiter leur vitesse. L'avertissement sera levé vendredi à partir de 6h00 pour la Flandre, de 8h00 pour Bruxelles et le Brabant wallon et perdurera jusque 20h00 pour la plupart des provinces wallonnes.





Embarras de circulation en province de Liège

En province de Liège, la neige a déjà provoqué ce matin plusieurs embarras de circulation. C'est le cas notamment sur la E42 entre Verviers et Prüm, indique la police fédérale sur son site internet. La chaussée est fermée à la circulation à hauteur de Malmedy où plusieurs véhicules sont en difficulté. Selon la police, deux camions sont en ciseau et des véhicules figurent en travers de la route, bloquant le passage à d'autres camions.

Plus tôt dans la matinée, des accidents se sont produits sur la E42 à Polleur et Jalhay, également en province de Liège, selon le centre Perex.





Bien vérifier l'état de son véhicule, adapter sa vitesse, éviter toute manœuvre brutale et garder une distance de sécurité suffisante



Ce jeudi après-midi, la Cellule d'action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route, invitait les automobilistes à faire preuve de prudence sur les routes wallonnes. Des températures négatives sont attendues pendant la nuit, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse et des plaques de glace pourraient ainsi localement se former sur la chaussée. La CAR recommande de rester prudents et vigilants, en particulier pour les poids lourds, s'ils doivent emprunter la route jeudi soir et pendant la nuit. "Les moyens conventionnels en personnel et en matériel du service public de Wallonie sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers", précise-t-elle. Elle rappelle également de bien vérifier l'état de son véhicule, d'adapter sa vitesse, d'éviter toute manœuvre brutale, de garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent et de ne pas dépasser les épandeuses. Les automobilistes sont priés de se renseigner sur les conditions de circulation sur le réseau wallon avant de prendre le départ, via les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be.