La neige de retour la nuit prochaine: plusieurs centimètres en Ardenne

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique) prévoit des chutes de neige principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

C'est surtout en Ardenne qu'il faudra s'attendre à une couche de plusieurs centimètres de neige fraîche. Il faudra également être vigilant quant à la formation de plaques de glace.

Les minima se situeront entre 0 et -2 degrés en haute Belgique, entre 0 et +2 degrés dans le centre du pays, autour de +3 degrés à la mer. Le vent assez fort deviendra modéré de nord-ouest, puis d'ouest. Dans la région côtière, le vent sera encore très fort à tempétueux en soirée avec des rafales de 90 km/h, voire davantage. Ailleurs, les rafales seront plutôt de l'ordre de 70 km/h en soirée.

Jeudi matin, on prévoit d'abord encore un risque d'averses de neige fondante ou de neige dans l'est et le nord-est du pays. Le temps restera sec en beaucoup d'endroits avec des nuages et parfois des éclaircies. En Ardenne, le risque de quelques averses de neige persistera toute la journée. Les maxima seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d'ouest revenant au sud-ouest.