La neige recouvre certaines régions du pays et provoque le chaos sur plusieurs routes: "Situation très dangereuse à Bastogne!" (photos)

L’institut royal météorologique annonçait de la neige pour ce vendredi et elle est bel et bien là. Si elle est tombée fondante sur plusieurs régions, elle tient dans certaines parties notamment dans le sud du pays. Vous êtes d’ailleurs nombreux à nous envoyer des photos du manteau blanc qui recouvre votre commune via le bouton orange Alertez-nous.





Plusieurs accidents



Dans la région de Bastogne, la neige rend la circulation très dangereuse, comme nous l’a indiqué Anthony. De nombreux accidents sont d’ailleurs signalés sur les routes de la province du Luxembourg, notamment sur l’autoroute E411 où plusieurs accrochages ont eu lieu. Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit à hauteur de Villance vers le Luxembourg et deux bandes de circulation obstruées rendent la circulation dangereuse. A hauteur de Libin, toujours en direction du Luxembourg, plusieurs véhicules sont également entrés en collision. Là aussi deux bandes sont obstruées et le passage est très difficile.



Sur la Nationale 4 Luxembourg-Bruxelles, un camion est en ciseaux à hauteur de Martelange. La situation est très dangereuse et le passage extrêmement difficile. Sur ces routes, de gros ralentissements vous font perdre de nombreuses minutes. "Circulation complètement à l'arrêt depuis plus d'une heure sur la E411 entre Marbehan et Léglise en direction de Namur. A quand les pneus neige obligatoires en période hivernale à l'image de nos voisins luxembourgeois", nous a par exemple écrit l'un de vous. Sylvia, elle, nous a averti que la circulation était à l'arrêt depuis une heure sur la N58.





Trois avertissements de l'IRM



Pour les prochaines heures, l’IRM émet un avertissement aux vents violent de 15h à 22h. "Cet après-midi et ce soir, des averses orageuses se développeront et pourront s'accompagner de fortes rafales: celles-ci atteindront voire dépasseront légèrement 80 ou 90 km/h", prévient-il sur son site.



Avertissement aussi concernant d’importantes chutes de pluie de 01 cette nuit à 01h dans la nuit du 31 au 1er. "Suite à une succession de zones de pluies, une quantité de précipitation de l'ordre de 25mm pourra tomber sur le sud du pays. Dimanche, en raison d'une perturbation ondulante qui traînera sur la Belgique, des quantités d'eau significatives seront également attendue."



Il faudra également faire attention aux routes qui pourront être glissantes. L’avertissement court de 15h à 22h ce vendredi. "Aujourd'hui, quelques centimètres de neige tomberont principalement en Wallonie durant l'après-midi. En Flandre, les premières précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante mais elles se transformeront rapidement en pluie", écrit encore l’IRM.







Photos prises par Tara à Vesqueville



Photo prise par Anaïs à Battice



Photo prise par Hamid à Lodelinsart



Photo prise à Bastogne



Photo prise par Franco à Libramont



Photo prise par Sandrine à Robertville



Photo prise par Maria à Stavelot



Photo prise par Dimitri à Bertrix



Photo prise par Valentin sur la N4 à Martelange