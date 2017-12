La neige recouvre totalement certaines régions... pendant que le soleil inonde les autres (photos)

L'IRM l'avait annoncée pour cette nuit et ce matin au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Si la neige a bien touché les régions les plus en altitude, elle a aussi épargné les villes, comme c'est le cas pour Liège alors que sur les hauteurs de la ville, comme à Fléron, c'était tout blanc ce matin.



Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des photos et puisque le soleil a fait défaut tout le mois, célébrons ce 28 décembre moins nuageux en mêlant aux photos de neige celles de notre Belgique ensoleillée.



Envoyez-nous vos photos via notre bouton orange Alertez-nous et nous les publierons.





6h30 à Fléron (Liège), envoyé par Etienne





7h00 à Ohey (Namur), envoyé par Caro





"Au moment d'aller travailler" à Ciney (Namur), envoyée par Gerald





9h00 à Malmedy (Liège)





9h30 à Theux (Liège), envoyé par Marilyn





11h00 à Liège, envoyé par Dominique





14h00 à la Baraque de Fraiture (Luxembourg), envoyé par Malki





14h00 à Saint-Idesbald (Flandre occidentale), envoyé par Anne