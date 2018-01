La nouvelle année commence comme s'est terminée la précédente: sous la pluie

(Belga) Un noyau dépressionnaire arrivera sur le pays ce lundi depuis l'ouest et se décalera ensuite vers l'Allemagne, apportant avec lui des périodes de pluie et des rafales de vent, annonce l'IRM lundi matin.

En cours de matinée, le temps sera souvent sec en Flandre mais des averses se produiront dans le sud du pays. Durant l'après-midi, la pluie sera présente depuis la frontière française. Les maxima varieront de 4 à 8 degrés tandis que le vent sera d'abord modéré à assez fort de sud-ouest à sud avec des rafales de 50 à 60 km/h. Il deviendra ensuite, en beaucoup d'endroits, faible et variable l'après-midi. Durant la soirée, la pluie sera toujours présente en de nombreux endroits. Plus tard, le temps deviendra variable depuis l'ouest avec par moments des averses. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Sur les hauteurs de l'Ardenne, ces averses pourront parfois prendre un caractère hivernal. En fin de nuit, le temps deviendra plus sec dans l'ouest du pays avec des éclaircies. Les minima se situeront entre 1 ou 2 degrés en haute Ardenne et 5 ou 6 degrés dans l'ouest. Le vent deviendra d'abord modéré à assez fort de secteur nord-ouest, puis modéré de secteur ouest. A la mer, il sera assez fort à parfois fort. Dans un premier temps, des rafales de 60 à 70 km/h pourront encore se produire. Mardi, le temps deviendra temporairement sec avec même quelques éclaircies mais la pluie reviendra en cours de journée à partir du littoral. Une dépression de tempête, qui se déplacera sur la mer du Nord, sera à l'origine d'un vent fort à très fort de sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 70 à 90 km/h. Les températures en journée seront comprises entre 3 et 8 degrés mais, dans le courant de la nuit, il fera sensiblement plus doux avec des températures comprises entre 7 et 11 degrés.