La pluie encore présente ces prochains jours

(Belga) Il fera généralement assez couvert ce dimanche avec des maxima pouvant aller jusqu'à 13 degrés. Des précipitations sont attendues. Ce temps instable se maintiendra les premiers jours de 2018, annonce l'IRM.

Dimanche après-midi, le temps sera venteux et le ciel sera très nuageux. Une zone de pluie active traversera le pays d'ouest en est. Localement, il faudra s'attendre à pas mal de précipitations. Par la suite, le temps deviendra plus sec et plus calme dans l'ouest du pays avec la possibilité de quelques éclaircies. Les maxima varieront de 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 à 14 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h. La nuit prochaine, des averses, parfois intenses, se produiront depuis l'ouest. Les minima s'échelonneront de 2 à 7 degrés. Le vent de sud-ouest sera à nouveau assez fort à parfois fort avec des rafales allant jusque 70 km/h. A la mer, les rafales pourront atteindre 80 km/h ou plus. 2018 commencera très probablement sous la pluie. Toutefois, l'avant-midi restera souvent sèche à une ondée près. Les maxima varieront de 4 à 8 degrés. Le vent sera assez fort à parfois fort. Des rafales de 60 à localement 70 km/h seront possibles. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps sera variable avec par moments des averses. En Haute Ardenne, elles seront sous forme d'averses de neige. En fin de nuit, le temps deviendra sec avec des éclaircies dans l'ouest. Minima de 1 à 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 5 ou 6 degrés dans l'ouest. Le vent sera encore présent avec des rafales de 60 à 70 km/h à la mer. Cette alternance d'éclaircies et de pluies persistera les quelques jours suivants. (Belga)