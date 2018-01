Les cours d'eau wallons sont saturés, la Lesse est sortie de son lit: "Ça va encore monter, ça va vite"

2018 commence comme 2017 s'est terminée, avec de la pluie en prévision. A tel point que plusieurs cours d'eau sont en phase de pré-alerte dans le sud du pays, dans les provinces de Namur et de Luxembourg.

En raison des précipitations de ces derniers jours, au plus profond de l'hiver, l'humidité est à son comble dans notre petit pays. Pas étonnant, dès lors, que la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques ait lancé une pré-alerte de crue pour plusieurs cours d'eau.

Sur cette carte, on apprend que les provinces de Luxembourg et de Namur sont concernées.

D'après l'équipe du RTL info 13h, la Lesse est sortie de son lit et inonde des terrains alentours. "Elle n'est pas encore au maximum, mais il pleut, ça va encore monter, ça va vite", a déclaré une riveraine.

"On prévient les pompiers ou la gendarmerie, pour dire si elle monte ou elle descend", a expliqué Valérie Caudron, responsable d'un camping résidentiel en bord de Lesse. "Comme ça ils savent s'ils doivent évacuer du monde ou pas".





La Semois "stable", mais...

Concernant la Semois, les niveaux "sont en phase de stabilisation", selon la DGO. Cependant, la rédaction de RTL info a reçu plusieurs témoignages, dont un avec une photo, montrant la Semois sortant de son lit. "La Semois est sortie de son lit à Etalle. Je suis au volant de mon camion mais arrêté en sécurité pour les autres", nous a écrit Chris via le bouton orange de l'application RTL info.

"La Semois sort de son lit à certains endroits", a confirmé Miguel. La police locale (Etalle), ce mardi matin, ne faisait cependant pas état d'une déviation de route ou de demande d'assistance.

Mais le niveau des cours d'eau devrait grimper dans les prochains jours. Si la phase d'alerte (et non plus de pré-alerte), qui n'est pas à exclure, est atteinte, le risque d'inondation est important.