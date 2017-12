Les routes seront glissantes sur l'ensemble du pays à cause du verglas, avertit l'IRM

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) lance une alerte jaune au verglas sur l'ensemble du pays pour la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte concerne les provinces de Liège, Namur et Luxembourg dès midi, tandis que les autres provinces seront touchées en soirée, à l'exception de la côte.

Des plaques de glace et de neige rendent les routes localement glissantes en Ardenne et la situation devrait s'étendre à l'ensemble du pays la nuit prochaine. Les premières précipitations tomberont vendredi sous forme de neige en Wallonie. L'IRM conseille dès lors aux automobilistes de garder leurs distances et de limiter leur vitesse. L'avertissement sera levé vendredi à partir de 6h00 pour la Flandre, de 8h00 pour Bruxelles et le Brabant wallon et perdurera jusque 20h00 pour la plupart des provinces wallonnes. (Belga)