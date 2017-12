Les vacances de Noël commencent dans la grisaille

(Belga) Cet après- midi, le temps restera gris avec quelques bruines intermittentes. Les nuages bas limiteront la visibilité sur les hauteurs ardennaises. Il fera doux avec des maxima entre 6 degrés en Haute Belgique et 9 à localement 11 degrés ailleurs. Le vent de sud- ouest sera modéré et parfois assez fort à la mer, selon le bulletin de l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le temps restera doux mais très nuageux avec parfois de la bruine. Des brumes et brouillards seront présents en Ardenne. Les minima iront de 4 degrés en Ardenne à 8 degrés dans le nord- ouest, sous un vent modéré et à la mer parfois assez fort de sud- ouest. Lundi, il fera doux mais très nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima, déjà atteints en début de journée, se situeront entre 5 degrés en Haute Belgique et 9 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort de sud-ouest revenant vers le sud-sud-ouest. La nuit de lundi à mardi, il fera d'abord sec avec quelques éclaircies temporaires. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau et des pluies suivront en fin de nuit sur l'ouest. Les minima iront de 0 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la mer, sous un vent de sud d'abord modéré puis assez fort à fort, avec des rafales de 70 km/h, ou même davantage sur certaines régions. Mardi matin, la zone de pluie quittera la Belgique par l'est et sera suivie d'un temps variable avec alternance de quelques éclaircies et de périodes nuageuses parfois accompagnées d'averses. Ces averses prendront un caractère hivernal en Ardenne. Le vent sera généralement assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 70 km/h. En début de journée, il pourrait même être temporairement fort à très fort, et des bourrasques jusque 90 ou 100 km/h ne seront pas exclues dans certaines régions. (Belga)