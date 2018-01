Météo - Grisaille générale et risque de pluie pour le reste de la semaine

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps encore souvent gris pour le reste de la semaine, avec ci et là quelques faibles pluies possibles.

Lundi après-midi, la grisaille restera de mise. Seules quelques éclaircies isolées pourront se produire. Les maxima oscilleront entre 2 et 6 degrés. Le vent sera modéré de secteur est. Mardi, le temps sera d'abord sec avec, par endroits, la possibilité de quelques éclaircies temporaires. À l'approche d'une faible perturbation, le ciel se couvrira à nouveau au fil des heures depuis le sud. En fin d'après-midi ou en soirée, de la bruine ou de faibles pluies aborderont les régions situées le long de la frontière française. Les maxima varieront entre 4 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à sud-est puis modéré de sud. Mercredi, une perturbation peu structurée traînera sur la Belgique et les nuages domineront le ciel. Certaines régions conserveront un temps sec toute la journée, mais on n'exclut pas un peu de bruine locale, notamment dans l'ouest et le long de la frontière française. Jeudi, la Belgique va peu à peu bénéficier d'une hausse du champ de pression. Malgré tout, l'humidité demeurera importante dans les basses couches de l'atmosphère. Le matin, on observera de la brume et localement des bancs de brouillard, et en journée le ciel restera gris. Il fera généralement sec et les maxima oscilleront entre 4 et 7 degrés, sous un vent faible et variable. Vendredi matin, de faibles gelées sont attendues sur le relief, ainsi que des bancs de brume ou du brouillard éventuellement givrant. Samedi, les pressions seront en baisse. Quelques éclaircies seront encore possibles en tout début de journée, puis le ciel se couvrira depuis le littoral à l'approche d'une perturbation en provenance de l'Atlantique. Le temps restera sec jusqu'en soirée où de faibles pluies atteindront l'extrême ouest du pays. Dimanche et lundi, le temps est annoncé comme perturbé et généralement couvert.