Météo - Jusqu'à 9 degrés par endroits ce lundi, d'éventuelles chutes de neige nocturnes en Ardenne

(Belga) La journée de Noël sera placée sous le signe de la douceur, en ce qui concerne le mercure, en tout cas si l'on compare les températures attendues avec les normales mensuelles. Selon le bulletin météorologique de l'IRM, le ciel sera très nuageux mais généralement sec, et les températures pourraient atteindre 5 à 9 degrés selon les endroits.

L'Ardenne ne devrait pas dépasser 5 à 7 degrés, les autres régions pouvant espérer jusqu'à 9 degrés. Des éclaircies pourraient se manifester dans l'après-midi, alors qu'un vent généralement modéré, parfois assez fort à la mer, de sud à sud-ouest, est attendu. En soirée et début de nuit, quelques éclaircies passagères sont prévues, puis la nébulosité augmentera. Une zone de pluie fera son apparition et s'étendra sur le pays depuis la côte en seconde partie de nuit. Des chutes de neige pourraient la précéder sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima en cours de nuit s'échelonneront entre 0 degrés, sur les hauteurs de l'est du pays, et 5 degrés. Un vent de sud augmentant en puissance devrait se manifester, avec des rafales de 80 km/h, puis même de 100 km/h en fin de nuit, quand il basculera entre l'ouest et le sud-ouest. Mardi, un temps variable alternant éclaircies, nuages et averses est attendu. (Belga)