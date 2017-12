Météo: que nous réserve le temps pour Noël?

Ce dimanche, douceur et grisaille restent au programme avec toujours de fines bruines par endroits, et une visibilité parfois réduite en haute Ardenne. Maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 10 degrés dans les autres régions. Vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.



Ce temps doux et humide nous accompagnera également durant le réveillon de Noël. Nuages parfois accompagnés de fines bruines, et mauvaise visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne seront encore au rendez-vous. Minima de 4 à 8 degrés en allant des Hautes Fagnes au littoral. Vent modéré de sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.





Pour Noël



Lundi, jour de Noël, la nébulosité sera encore abondante dans un premier temps mais en cours d'après-midi, de timides éclaircies devraient faire progressivement leur apparition. Le temps restera généralement sec durant cette journée. Les températures maximales seront comprises entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant progressivement au secteur sud.





Le reste de la semaine



Ce mardi, des éclaircies seront encore possibles en début de matinée mais rapidement la nébulosité augmentera et il s'en suivra de la pluie depuis l'ouest. Il fera plus frais, les maxima n'atteignant plus que 6 degrés environ dans le centre du pays. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort en cours de journée.



Mercredi, une zone assez active de précipitations traversera le pays. Elles seront de pluie en plaine et pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront compris entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le centre. Le vent sera soutenu et s'orientera au secteur ouest à nord-ouest.



Jeudi, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses. Elles pourront prendre temporairement un caractère hivernal jusqu'en plaine tandis qu'en Ardenne, il pourrait s'agir de neige. Les maxima dans le centre oscilleront autour de 3 degrés dans le centre. Le vent restera soutenu et s'orientera au sud-ouest.