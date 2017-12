Attention: des rafales de vent vont balayer le pays dès ce lundi soir

Pour ce jour de Noël, toujours de la douceur et un ciel très nuageux mais le temps restera généralement sec. Quelques éclaircies pourraient apparaître en cours d'après-midi. Maxima de 5 à 7 degrés en Ardenne et de 7 à 9 degrés dans les autres régions. Vent généralement modéré de sud à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.



Ce soir et la nuit prochaine, nous profiterons encore de quelques éclaircies passagère en début de nuits. La nébulosité augmentera en cours de nuit, puis une zone de pluie s'enfoncera sur le pays à partir de la région côtière en seconde partie de nuit. Quelques chutes de neige peuvent précéder cette zone de pluie sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l'est et 5 degrés sur l'ouest du pays.





Avertissement jaune pour du vent mardi matin



Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort à fort avec des rafales de 80 km/h, en fin de nuit même très fort avec des rafales proches de 90 km/h, voire davantage dans certaines régions. En fin de nuit, le vent bascule entre l'ouest et le sud-ouest.



L'IRM lance un avertissement jaune. Lors d’un épisode de vent fort avec des rafales, il est par exemple difficile de maintenir un parapluie ouvert en rue, les grosses branches d'arbre s'agitent tandis que les arbustes peuvent être renversés; des dégâts mineurs peuvent être occasionnés aux habitations, notamment par le détachement de tuiles et/ou des dommages aux cheminées. Soyez donc très vigilants.



Mardi matin, la zone de pluie quittera notre pays par l'est, et sera suivie d'un temps variable avec alternance de quelques éclaircies et de périodes nuageuses parfois accompagnées d'averses. Ces averses prendront un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés.





Et pour la suite?



Mercredi, nous serons sous l'influence d'une perturbation active associée un noyau dépressionnaire qui transitera via nos régions. Nous prévoyons donc un ciel très nuageux avec des périodes de pluie. En fin de journée et la nuit suivante, les précipitations prendront un caractère hivernal sur le relief ardennais. Le vent sera assez fort à parfois fort. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés.



Jeudi, le temps sera à nouveau variable avec des éclaircies mais aussi encore un risque d'averses de neige sur les hauteurs de l'Ardenne, et localement de quelques averses de pluie, de grésil ou de neige fondante ailleurs. En cours ou fin de journée, le temps deviendra toutefois plus sec à partir de l'ouest. Il fera plus frais avec des maxima autour de 0 ou 1 degrés en Ardenne, et de 2 à 5 degrés ailleurs.