Prévisions météo: comment s'habiller pour cette rentrée?

Aujourd'hui, la journée a débuté avec un ciel très nuageux et quelques éclaircies dans le nord du pays. Vers midi, une zone de pluie atteindra le sud du pays, qui remontera ensuite lentement vers le centre. Plus au nord, le temps pourra donc rester sec toute la journée. Les maxima seront compris entre 4 degrés en haute Belgique et 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible et variable, deviendra modéré de nord à nord-est en cours d'après-midi.



Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux et de faibles pluies toucheront la plupart des régions. Sur les hauteurs de l'Ardenne, un peu de neige fondante ou de neige sera même possible. Dans le nord-ouest du pays, le temps devrait toutefois rester le plus souvent sec avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 1 et 4 degrés, sous un vent modéré de nord-est qui gagnera en force.

Ce dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec d'abord encore risque de quelques faibles pluies ou bruines par endroits et, sur les hauteurs de l'Ardenne, d'un peu de neige ou de neige fondante. Ensuite, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec possibilité d'éclaircies sur le nord du pays; ailleurs, les champs nuageux resteront abondants. Les maxima se situeront autour de 1 ou 2 degrés en Ardenne, et de 3 ou 4 degrés ailleurs. Le vent de nord-est sera modéré à assez fort et accentuera l'impression de froid.



Lundi, le temps sera sec mais d'abord gris en beaucoup d'endroits. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront progressivement. Les maxima seront compris entre 2 et 6 degrés, sous un vent modéré de secteur est à nord-est, faiblissant en soirée. La nuit de lundi à mardi sera plus froide avec des gelées au sol répandues.

Mardi matin, le temps sera souvent brumeux. Des éclaircies seront d'abord encore possibles sur certaines parties du pays. Ensuite, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés.

A partir de mercredi, des perturbations atlantiques, souvent affaiblies, devraient atteindre nos régions. Nous prévoyons donc un ciel partiellement à très nuageux avec parfois des périodes de (faible) pluie ou d'averses. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés en plaine, et entre 2 et 5 degrés en Ardenne.