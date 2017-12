Prévisions météo: encore un peu de neige avant une remontée des températures... jusqu'à 13 degrés!

Aujourd'hui, une active perturbation traversera le pays d'ouest en est avec de la pluie, mais les premières précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante. En haute Belgique, il faudra d'ailleurs même d'abord s'attendre à plusieurs centimètres de neige. Les maxima ne seront atteints qu'en soirée et se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, à la mer parfois fort, et virera du secteur sud à l'ouest. Des rafales de 50 à 70 km/h seront possibles. A la mer, elles pourront d'ailleurs atteindre 75 à 80 km/h en fin d'après-midi.





Conditions glissantes

L'IRM a émis une alerte sur tout le pays en raison des "conditions glissantes" qu'amèneraient ces quelques centimètre de neige qui tomberont principalement en Wallonie durant l'après-midi. En Flandre, les premières précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante mais elles se transformeront rapidement en pluie.

Ce soir, il pleuvra d'abord encore en de nombreux endroits, principalement dans le centre et à l'est du pays. Ensuite, quelques larges éclaircies se développeront temporairement à partir de l'ouest, et le temps deviendra sec. Plus tard dans la nuit, le ciel se couvrira à nouveau et il s'en suivra de nouvelles pluies depuis le sud-ouest. Les minima seront compris entre 0 degré en haute Belgique et 6 degrés à la mer. Le vent sera modéré et reviendra de l'ouest au secteur sud.





Il va faire très doux pour la saison

Ce samedi débutera sous un temps pluvieux sur la plupart des régions, avec d'abord encore possibilité de précipitations sous forme de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. En cours de journée, le temps pourrait transitoirement devenir plus sec à partir de l'ouest, avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie active en fin de journée ou la nuit suivante.



Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 8 ou 9 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en plaine.



Le vent, d'abord de sud à sud-ouest, s'orientera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre 70 km/h dans l'intérieur et 80 km/h à la mer.

Ce dimanche, un front ondulant très actif sera à l'origine de pluie durant la majeure partie de la journée, avec des cumuls pouvant être importants, notamment en Ardenne. Sous un vent soutenu de sud-ouest, les températures atteindront encore des valeurs comprises entre 9 et 13 degrés.





2018 commence sous la pluie

Lundi, une nouvelle zone de pluie active transitera à nouveau sur le pays. En Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Les maxima oscilleront entre 4 et 9 degrés.

De mardi à jeudi, le temps restera très variable avec régulièrement des passages pluvieux ou des averses, et un vent soutenu. Les maxima oscilleront généralement entre 3 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 6 et 12 degrés ailleurs.