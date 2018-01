Prévisions météo: est-ce qu'on a perdu le soleil avec le Nouvel An?

Après les intempéries qui ont balayé la Belgique ces derniers jours, un rayon de soleil aurait fait le plus grand bien pour se lancer dans cette année 2018. Mais avec les nuages qui cachent toujours le ciel, il semble de plus en plus que le soleil se soit perdu avec le passage de l'An.

La matinée de ce vendredi a été relativement sèche, mais les averses vont rapidement revenir cette après-midi, avec des maxima de 9 degrés. Cette nuit, le temps restera sec avec temporairement de larges éclaircies, surtout dans le nord du pays. Les minima seront proches de 3 degrés. Le vent deviendra faible.





Des nuages et toujours des nuages pour le week-end



Samedi, nébulosité abondante avec des pluies généralement faibles, qui se déplaceront vers le nord depuis le sud-est du pays. Dans le nord et l'ouest de la Belgique, le temps restera généralement sec jusqu'en soirée. En soirée et pendant la nuit, des pluies plus intenses seront possibles dans le sud-est et sur les hauteurs Ardennaises, la pluie se transformera en neige. Un vent faible puis modéré de nord-est nous ramène de l'air progressivement plus frais. Maxima de 4 à 7 degrés.



Dimanche, il fera très nuageux avec de faibles pluies en matinée. En Ardenne, nous prévoyons de la neige fondante et en Hautes Fagnes de la neige. Ensuite, le temps deviendra sec avec possibilité d'éclaircies dans le nord, mais dans la plupart des régions, le ciel restera très nuageux. Maxima de 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes à 3 ou 4 degrés en plaine. Un vent piquant de nord-est de force 4 à 5 accentuera l'impression de froid.





Peut-être quelques éclaircies pour lundi



Lundi, il fera sec avec des éclaircies, mais également assez bien de périodes nuageuses. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés.Le vent sera modéré d'est à nord-est.



Mardi, le ciel se couvrira depuis l'ouest, mais dans la plupart des endroits, le temps restera sec. Le vent s'orientera au secteur sud, mais les maxima seront encore limités à 5 ou 6 degrés.



Mercredi et jeudi, des faibles perturbations atteindront notre pays depuis le sud-ouest ou ouest. Les maxima seront proches de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays.